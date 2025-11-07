Chivas llegó a la jornada 17 con el boleto asegurado para el Play-In del Apertura 2025; sin embargo, ese no es el objetivo que se plantearon dentro del Rebaño, por lo que la obligación era avanzar de manera directa a la Liguilla, por lo que sabían que había dos opciones para poderlo hacer realidad.

Antes del arranque de la última fecha de la fase regular y debido a la posición que tenía el Guadalajara y el FC Juárez en la tabla general, las opciones para que el conjunto tapatío avanzara a la Fiesta Grande era sumar por lo menos un punto contra Monterrey o que los Bravos no le ganaran a Querétaro.

Para fortuna del chiverío, el conjunto fronterizo tuvo actividad este viernes, en donde cayeron de manera sorpresiva frente a los Gallos Blancos, estacándose en la tabla de posiciones, por lo que nadie podrá empatar en puntos a los rojiblancos, por lo que tienen asegurada su participación en la siguiente instancia.

Con dicho resultado, los 26 puntos del Guadalajara son suficientes para calificar, por lo que no pueden subir ni bajar de posición de cara a la Liguilla; sin embargo, es importante derrotar a Rayados para mantener la inercia positiva que han presumido en el cierre de la fase regular.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Monterrey de la jornada 17?

Tapatíos y regiomontanos cerrarán su participación en la Fase Regular con un choque de Liguilla adelantada, compromiso que se disputará el próximo sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.