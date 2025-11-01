Este viernes arrancó la penúltima fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y uno de los partidos que se celebraron fue el del Atlético de San Luis ante Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El equipo fronterizo ha sido la gran sorpresa este semestre y muestra de ello fue la victoria que lograron ante los pupilos de Guillermo Abascal por 1-2, luego de irse abajo en el marcador al minuto 60.

Como bien saben, la tabla general está bien apretada. Este triunfo de Bravos de Juárez obliga más a nuestras Chivas a ganar contra los Tuzos del Pachuca, pues los de Martín Varini, llegaron a 23 unidades, las mismas que los de Gabriel Milito, a falta de jornada por culminar la campaña regular.

No obstante, por si fuera poco, el domingo también juegan los Xolos de Tijuana frente a Pumas. Si llegan a vencer a los capitalinos y el Club Deportivo Guadalajara no logra sacar los tres puntos, se irían arriba con 24 puntos, dependiendo la diferencia de goles, consiguiendo por el momento su pase directo a los Cuartos de Final.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Pachuca y Chivas?

El partido entre los Tuzos del Pachuca y Chivas, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, se llevará cabo este domingo 2 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Caliente TV.