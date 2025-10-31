Poco a poco se comienza a mover el mercado de fichajes en el futbol mexicano, de cara al Torneo Clausura 2026. La directiva deChivas es una de las que ya se encuentra analizando refuerzos para reforzar la plantilla de Gabriel Milito.

Desde hace unos meses se dio a conocer que la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara tenía en la mira a Sebastián Córdova, actual elemento de Tigres, pero su fichaje en diciembre no luce tan sencillo como podría parecer debido a que los Tuzos del Pachuca han levantado la mano por sus servicios, de acuerdo con Marca.

Según la fuente antes mencionada, el interés del conjunto hidalguense viene por pedido de Jaime Lozano, pues lo conoce a la perfección tras haberlo dirigido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la Selección Mexicana se quedó con la medalla de bronce.

Sebastián Córdova termina contrato con Tigres en diciembre próximo.

Cabe mencionar que el exjugador del Club América está completamente borrado en Tigres y todo parece indicar que la dirigencia de la escuadra regiomontana no tienen intenciones de renovarle su contrato, el cual finaliza en diciembre próximo, así que los Tuzos del Pachuca y Chivas podrían ficharlo como agente libre.

¿Quién podría tener mano en el fichaje de Sebastián Córdova, Chivas o Pachuca?

Será decisión de Sebastián Córdova con qué equipo seguir su carrera como futbolista profesional, pero a pesar de conocer a Jaime Lozano, el Club Deportivo Guadalajara podría tener mano en su contratación, pues el proyecto en Verde Valle es ahora más estable que la de los de la Bella Airosa.

Además, el estilo de juego que desarolla Chivas con Gabriel Milito podría favorecerlo para recuperar su nivel y volver a estar en la mira de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026, el cual será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.