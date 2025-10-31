La vida le está volviendo a sonreír en la profesional al extécnico de Chivas, Veljko Paunovic, pues hace unos días la Selección de Serbia lo presentó como su nuevo entrenador para buscar su boleto a la Copa del Mundo de 2026 en los próximos dos partidos.

El entrenador de 48 años de edad tiene la tarea de meter a repechaje a la Selección de Serbia, con dos encuentros importantes, frente a Inglaterra y Letonia, pero en caso de no lograr su boleto, el presidente de la Asociación Serbia, Branko Radujko, confesó que analizarían su continuidad.

“Continuaremos las conversaciones sobre su contrato a largo plazo una vez finalizados estos partidos, independientemente del resultado”, dijo el mandamás serbio en el comunicado.

Veljko Paunović es nuevo entreandor de Serbia.

¿Cuánto podría ofrecerle de sueldo la Selección de Serbia a Veljko Paunovic?

El año pasado, el diario Marca reveló los sueldos de los entrenadores que participarían en la Eurocopa 2024. El medio antes mencionado reveló que el antecesor de Veljko Paunovic, Dragan Stojkovic, percibía en ese entonces alrededor de 1.4 millones de euros al año, equivalente a poco más de 30 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Dicha cantidad sería lo que la Selección de Serbia le podría ofrecer al extécnico de nuestras Chivas, o quizá más, en caso de que logre meter a su representativo a la próxima fiesta del futbol, el cual será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.