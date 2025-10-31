Armando González se ha convertido en la gran sorpresa de Chivas y de la Liga MX en el Apertura 2025. En su primer torneo como titular, La Hormiga es sublíder de goleo y el mexicano con más anotaciones del campeonato, lo que inevitablemente lo ha puesto en la conversación para un posible llamado a la Selección Mexicana.

Con Raúl Jiménez y Santiago Giménez lejos de su mejor momento en sus respectivos clubes, la afición rojiblanca inició una campaña en redes sociales pidiendo la convocatoria del Otaku del Gol. Sin embargo, muchos aficionados comienzan a considerar que su llamado al Tricolor podría no ser la mejor idea de cara a los próximos compromisos del Guadalajara.

Armando González lleva 10 goles hasta el momento.

Y es que, si González es convocado para la Fecha FIFA de noviembre, tendría un desgaste físico y mental adicional por los viajes y minutos con el combinado nacional, además del riesgo de sufrir una lesión, algo que sería un golpe muy duro para las aspiraciones del Rebaño Sagrado en la Liguilla, que empieza unos días después.

Además, si Chivas no logra asegurar su clasificación directa y tiene que disputar el Play-In, Armando González quedaría prácticamente descartado, ya que la Fecha FIFA termina el 19 de noviembre, el mismo día en que se disputaría dicho repechaje rumbo a la Fiesta Grande, siendo una baja dolorosa para el Rebaño Sagrado.

La Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin Seleccionados Mexicanos

Por si fuera poco, en caso de que González ganara un lugar para el próximo Mundial, el Rebaño Sagrado perdería a su goleador durante buena parte del Clausura 2026. Los altos mandos de la Liga MX aprobaron que la Liguilla del próximo torneo se juegue sin los convocados mexicanos al Mundial, quienes deberán reportar con el Tri seis semanas y media antes del inicio del torneo internacional.