El jueves pasado, el Club Deportivo Guadalajara hizo oficial por medio de redes sociales la salida de Javier “Chicharito” Hernández luego de que la directiva determinara no renovar su contrato debido a su pobre rendimiento.

La segunda etapa de CH14 fue con más pena que gloria y será recordada por aquel penal que falló en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, que dicho sea de paso, ese fue su último encuentro con la camiseta de nuestras Chivas.

Después de que se confirmara su salida han surgido varias preguntas, como el precio que cuestan los tacos que utlizó esa vez en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el pasado domingo 30 de noviembre.

¿Cuánto valen los tacos que Chicharito utilizó la vez que falló el penal ante Cruz Azul?

En la página oficial de Puma se puede saber el valor de los tacos que utilizó en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas.

Esa vez, Javier Hernández utilizó unos tachones Puma FFuture 8 Ultimate FG de color naranja con un poco de negro y rosa. El precio de los tacos son de 4,799 pesos mexicanos, ya que tienen la tecnología Fuzionfit en la cubierta.

Por otra parte, es importante mencionar que el exjugador del Real Madrid, Manchester United, entre otros, todavía no piensa en el retiro y está a la espera de una oferta que le llame la atención, como una de la Major League Soccer (MLS), donde ya jugó tras su paso por LA Galaxy o en la Segunda División de Inglaterra para estar más cerca de sus hijos.

¿En qué equipos ha jugado Chicharito Hernández?