Chivas se encuentra en plena preparación para jugar contra Pachuca, mientras la directiva ya comienza a negociar la renovación del contrato de Armando González. En medio de los diferentes reportes dan a conocer que la Hormiga no tiene pensado dilatar las negociaciones para irse libre del Guadalajara.

Es un hecho que el atacante es una de las grandes figuras del Guadalajara luego de haber anotado 10 goles en 15 partidos. Sin embargo, la directiva comandada por Javier Mier y Alejandro Manzo sorprendió por no haber extendido el contrato del delantero rojiblanco.

César Huerta y José María Garrido han coincidido en que ambas partes se encaminan a llegar a un acuerdo para renovar. A su vez, Chema aseguró que el futbolista no pretende extender las negociaciones para irse libre del Guadalajara.

Armando González busca renovar su contrato con Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Por lo menos no se va a ir gratis, eso si se lo puedo garantizar. Armando González tiene la intención de continuar haciendo su carrera en Chivas. No sabemos por cuánto tiempo”, explicó el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro. Y agregó: “Por su agradecimiento con Chivas. Su padre trabajó en Chivas. La Hormiga hoy está en Chivas y desde luego quiere seguir su carrera en Guadalajara. Quiere estar listo para dar el salto cuando tenga que darlo. Por ahora no tiene la intención de irse gratis, ni aplicársela al Guadalajara”.

¿Qué exige Chivas para renovar el contrato de Armando González?

Según lo informado por Medio Tiempo, Chivas y Armando González quieren llegar a un acuerdo con los premios de su contrato. A su vez, revelan que la única exigencia que tendría el Guadalajara este tener un contrato de cuatro años con el delantero.