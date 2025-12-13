La directiva de Chivas sigue trabajando en el armado del plantel con miras al Torneo Clausura 2026 y en los próximos días buscarán a su tercer refuerzo tras la llegada de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quien la próxima semana firmará su contrato con el Club Deportivo Guadalajara.

Los altos mandos estáb buscando posiciones claves solicitadas por el entrenador del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito y si bien ya cuenta con Brian Gutiérrez en el mediocampo, ahora están en busca de un elemento con características más organizativas y de equilibrio.

Es por eso que la cúpula de Verde Valle tienen en la mira a Iker Fimbres, actual elemento de Rayados de Monterrey, aunque de momento se trata de un rumor, así que habrá que esperar en los próximos días sí hay negociaciones formales por sus servicios.

Es probable que Iker Fimbres vea con buenos ojos este cambio de aires debido a que en el cuadro regiomontano no ha encontrado muchas oportunidades, lo que podría facilitar las negociaciones entre estas dos entidades.

Chivas está interesado en Iker Fimbres.

¿Cuál es el valor de Iker Fimbres en Rayados de Monterrey?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Iker Fimbres en Rayados de Monterrey es de 4 millones de euros, equivalente a poco más de 72 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podrían pedir por sus servicios en este mercado de fichajes.

¿Cuándo reporta Chivas a pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026?

Después de dos semanas de vacaciones, los jugadores de Chivas reportarán a pretemporda este lunes 15 de diciembre y Gabriel Milito ya podrá contar con Brian Gutiérrez desde el inicio mientras que con Ángel Sepúlveda se espera que reporte en Verde Valle el miércoles 17.