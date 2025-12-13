Tras la llegada de Brian Gutiérrez y la inminente contratación de Ángel Sepúlveda, la directiva del Club Deportivo Guadalajara sigue en la búsqueda de más refuerzos para el Torneo Clausura 2026 y uno de los nombres que más ha sonado es el de Ozziel Herrera, futbolista de Tigres.

En un principio se habló de que la dirigencia de Chivas estaba negociando un intercambio donde estaba involucrado Gilberto Sepúlveda y el extremo del conjunto perteneciente a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pero el periodista Jesús Hernández desmintió en su canal de YouTube esta información.

““Tiba” Sepúlveda por Ozziel Herrera. Háganme el carajo favor. El “Tiba” por Ozziel Herrera. Amigo, sentido común, crees tan tontos a los Tigres como para ofrecer a uno de los extremos más importantes de la liga por un central suplente? ¿De verdad?”, comentó “Chuy” Hernández.

Y es que como bien dice Jesús Hernández, Tigres no dejará ir tan fácil a uno de sus mejores elementos y la única manera en que el exjugador de los Rojinegros del Atlas podría llegar a Verde Valle es pagando su cláusula de salida.

¿Cuál es el valor de la cláusula de salida de Ozziel Hernández?

De acuerdo con Matías Bunge, representante de Ozziel Herrera, firmó un contrato con Tigres hasta verano de 2027 y con facilidades para marcharse al Viejo Continente, con una cláusula según diversos reportes de 7 millones de dólares, pero para el mercado local podría ser superior a dicha cifra, lo que complicaría su llegada al Club Deportivo Guadalajara.

¿En qué equipos ha jugado Ozziel Herrera?