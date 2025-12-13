Hace unos días distintos medios aseguraron que Erick Gutiérrez sería una de las bajas del Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2026 debido a que la directiva busca adelgazar la nómina del plantel.

Incluso, se manejó que el mediocampista mexicano había levantado interés de varios equipos de la Major League Soccer (MLS), como San Diego FC, donde milita el también futbolista azteca, Hirving “Chucky” Lozano y uno de los mejores amigos del “Guti”.

No obstante, el periodista Jesús Hernández destimintió toda esta información de Erick Gutiérrez, asegurando que la directiva de Chivas no tiene ninguna intención de darle salida, al menos en este mercado de fichajes.

“Chivas no está ofreciendo al “Guti” Gutiérrez, Chivas no quiere negociar al “Guti” Gutiérrez, Chivas no lo está vendiendo, ni lo está prestando. Esa mentira de que Chivas busca adelgazar la nómina con el “Guti” Gutiérrez no digan… Decir que Chivas quiere vender al “Guti” Gutiérrez para adelgazar la nómina, Dios mío”, dijo “Chuy” Hernández en su canal de Youtube.

“La otra, no hay oferta del San Diego, no hay oferta de la MLS por el “Guti” Gutiérrez. No hay interés del “Guti” de salir, no hay interés de Chivas de que salga. Si llega una súper oferta se estudiría, pero no hay nada. Mentira que Chivas lo quiere cambiar con Pumas por Pablo Bennevendo”, agregó Jesús Hernández.

Cabe mencionar que Erick Gutiérrez está considerado por Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026, por lo que reportará en Verde Valle el próximo lunes 15 de diciembre para iniciar con la pretemporada después de haberse tomado dos semanas de vacaciones.

Y en caso de que un equipo busque sus servicios en este mercado de fichajes, el Club Deportivo Guadalajara no aceptaría menos de 3 millones de euros, pues según el sitio Transfermarkt, ese es su valor actual.

¿En qué equipos ha jugado Erick Gutiérrez?