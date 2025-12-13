Chivas ya tiene definidos a sus dos primeros refuerzos para el Clausura 2026, siendo Brian Gutiérrez el primero en llegar y hacerse oficial, mientras que Ángel Sepúlveda solo está a la espera de reportar con el Guadalajara para firmar su contrato. Sin embargo, la directiva rojiblanca no da por cerrado el mercado y sigue trabajando para reforzar al equipo en posiciones clave solicitadas por Gabriel Milito.

Desde hace semanas se sabe que una de las prioridades del estratega argentino es un defensa central que no se limite únicamente a labores defensivas, sino que también tenga capacidad para iniciar jugadas desde el fondo. Además, aunque ya se reforzó el mediocampo con Brian Gutiérrez, su perfil es totalmente ofensivo, por lo que se busca otro elemento con características más organizativas y de equilibrio.

Alonso Aceves es opción en Chivas.

Ahora, un reporte del medio 365 Scores reveló los nombres que estarían sobre la mesa de la directiva rojiblanca para cerrar dichos refuerzos. En la zaga, el jugador que aparece como prioridad sería Daniel Aceves, actual futbolista del Pachuca, mientras que para el mediocampo el nombre que suena con fuerza es el de Iker Fimbres, perteneciente a Rayados de Monterrey.

Eso sí, de momento se trata únicamente de rumores y habrá que esperar a que existan reportes más concretos sobre negociaciones formales entre los clubes. En el caso de Aceves, es bien sabido que desde hace tiempo ha solicitado su salida de los Tuzos, mientras que Fimbres no ha contado con demasiadas oportunidades en el primer equipo de Rayados, lo que podría abrir la puerta a una posible negociación.

Daniel Aceves no es la única opción en la defensa, también Víctor Guzmán

Además de Daniel Aceves, otro nombre que sigue presente en la órbita de Chivas es el de Víctor Guzmán, también de Monterrey, un futbolista que estaría presionando para cambiar de aires. Así, la directiva rojiblanca tendrá que definir a cuál o cuáles jugadores logra cerrar para terminar de fortalecer un proyecto encabezado por Gabriel Milito que apunta a consolidarse y pelear seriamente por el título en el Clausura 2026.