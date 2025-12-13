La directiva de Chivas se ha conformado a la altura de un club grande en este mercado de fichajes, ya que desde que quedó eliminado del Apertura 2025, la cúpula rojiblanca se puso a trabajar en el tema de refuerzos para el Clausura 2026, en donde estarían avanzando satisfactoriamente.

Hasta este momento, el Guadalajara ya anunció la contratación de Brian Gutiérrez como primera incorporación para el próximo torneo, en donde además se espera que la próxima semana se hagan oficiales las llegadas de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el chiverío aún intente sumar a al menos un jugador más según reveló el comunicador César Luis Merlo, aunque dejó en claro que la directiva que está encabezando Alejandro Manzo está analizando las opciones para definir si vale la pena contratar a algún jugador más.

“Con respecto a todos los rumores de posibles llegadas que hay en torno a Chivas, el tío Merlo les dice calma y paciencia. Chivas seguramente traiga algunos jugadores más, pero no hay desesperación, no hay necesidad de ir, salir y cazarlos al voleo y poner un montón de plata.

“Se está estudiando cuál es el escenario más interesante. La directiva encabezada por Alejandro Manzo, está evaluando costo-beneficio para ver si viene alguien más y que sea alguien que le aporte jerarquía al equipo de Gabriel Milito“, concluyó el comunicador en su canal de YouTube.

¿En cuáles posiciones podría necesitar refuerzos Chivas para el 2026?

Debido a lo mostrado durante todo el Apertura 2025 y en relación a los jugadores que ya tendría amarrada la directiva para el Clausura 2026, el Guadalajara apostaría por un refuerzo en la defensa central y de ser posible, en la lateral izquierda, para contar con un relevo natural para Bryan González.