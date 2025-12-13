Antes de que determinaran fichar a Brian Gutiérrez para reforzar su mediocampo, la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, rechazaron a un exfutbolista delAmérica que les habían ofrecido.

Se trata nada más y nada menos que de Sebastián Córdova, quien no entra en planes de Guido Pizarro para el Torneo Clausura 2026 y por ello su representante busca acomodarlo en un equipo ya sea de la Liga MX o del extranjero.

Lo anterior es de acuerdo con información de Jesús Bernal, reportero de ESPN, quien aseguró que el mediocampista mexicano se convertirá en agente libre; sin embargo, ni así fue del interés de los altos mandos del Rebaño Sagrado y optaron por fichar a Brian Gutiérrez.

Cabe mencionar que hace unos meses sí estaba en el radar de la dirigencia de nuestras Chivas, pero por diferentes circunstancias no se concretó su llegada, así que el futuro de Sebastián Córdova está en el aire de cara a la siguiente campaña de la Liga MX.

Chivas rechazó a Sebastían Córdova.

¿Cuándo iniciará Chivas su pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026?

Después de dos semanas de vacaciones, los jugadores del Club Deportivo Guadalajara reportarán a pretemporda este lunes 15 de diciembre y Gabriel Milito ya podrá contar con Brian Gutiérrez desde el inicio mientras que con Ángel Sepúlveda se espera que reporte en Verde Valle el miércoles 17 del presente mes.