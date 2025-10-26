Chivas depende de sí mismo para calificar a la Liguilla, por lo que es necesario seguir consiguiendo triunfos en esta recta final del Apertura 2025 para poder cumplir el sueño, aunque el próximo rival será directo por el boleto a dicha instancia: Pachuca.

El Guadalajara viene con el ánimo a tope gracias a la poderosa victoria obtenida frente a Atlas en el Clásico Tapatío por marcador de 4-1, por lo que anímicamente, el conjunto rojiblanco está al máximo en búsqueda del pase a la siguiente ronda.

Los Tuzos también se están jugando el pase a la Fase Final jornada tras jornada, por lo que el duelo contra el Guadalajara es de los considerados de seis puntos, en donde podría ser el resultado determinante para las aspiraciones de ambos en este torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pachuca?

El compromiso del Guadalajara contra los Tuzos será transmitido en exclusiva por la señal de Fox y Caliente TV; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.