Armando González se está convirtiendo no solamente en el goleador que tanto había esperado la afición desde hace varios años, sino que también se está ganando el cariño de los millones de aficionados de Chivas y así lo demostraron los asistentes al Estadio Akron.

Durante el Clásico Tapatío frente al Atlas, la Hormiga se destapó con tres anotaciones, instalándose momentáneamente en la cima de la tabla de goleadores, empatado con Paulinho con 10 goles, por lo que el cariño de la afición del Guadalajara está a tope.

Es por eso que para el minuto 57, cuando Gabriel Milito decidió darle descanso por la molestia muscular que presentó a media semana en Querétaro, Armando González recibió una fuerte ovación de los asistentes en el Estadio Akron, por lo que de inmediato, el sonido local colocó la canción de Dragon Ball Z por su fanatismo por el anime.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.