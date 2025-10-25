Chivas tiene hambre de triunfo y lo está demostrando partido a partido, en donde el Clásico Tapatío es el escenario perfecto para poder regresar a la senda del triunfo y fortalecerse en lo anímico para buscar el pase a la Liguilla del Apertura 2025, en donde Armando González pegó primero.

La Hormiga tuvo una lamentable participación a media semana contra Querétaro; sin embargo, el canterano del Guadalajara se repuso de inmediato para reencontrarse con el gol frente al Atlas.

En una jugada prefabricada desde el tiro de esquina, Efraín Álvarez mandó un servicio preciso a segundo poste, en donde la Hormiga se anticipó y le ganó la posición a Paulo Ramírez y Diego González, rematando de cabeza dentro del área chica para mandar la pelota a guardar.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.