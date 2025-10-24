Chivas tiene una identidad y una estrategia muy clara, apostar fuerte por el producto de las fuerzas básicas, por lo que el Director Deportivo del Rebaño, Javier Mier, explicó una estrategia que están implementando para seguir generando talento para el primer equipo rojiblanco.

Durante los años recientes han debutado varios canteranos que poco a poco se han convertido en refuerzos para el primer equipo tales como Raúl Rangel, Miguel Gómez, Hugo Caberos, Yael Padilla, Santiago Sandoval o Armando González, por lo que el plan es seguir generando jugadores con esas cualidades.

Es por eso que Javier Mier explicó que una estrategia clave para esto es la de acelerar el proceso de los jugadores más capacitados, no solamente a nivel futbolístico, sino en mentalidad, talento y hasta la posición en la que juega.

“Es muy importante, todas nuestras categorías van jugando con uno o dos años con edades por debajo del límite. Eso nos puede pegar en resultados, pero eso nos ayuda a que ellos vayan viviendo diferentes escenarios. En algunos casos sí (aceleran los procesos), no en todos y no en todos los momentos.

“Por eso es dependiendo el escenario que se presente, ahí vamos tomando decisiones junto a Futbol Institucional, en cada uno de los casos de los jugadores. Diferentes posiciones, características, madurez, son muchos factores que se analizan, porque no nada más es acelerar por acelerar. Es acelerar encontrando un punto de equilibrio de los que realmente estén aptos para esa aceleración”, explicó el directivo en entrevista par ESPN.

¿Cuántos canteranos ha debutado Chivas en los últimos dos años?

Según un reporte compartido por el área de comunicación del Guadalajara, en los recientes años se han debutado un total de 17 futbolistas desde fuerzas básicas, en donde algunos se han consolidado en la Liga MX y otros siguen en búsqueda de cumplir ese objetivo.