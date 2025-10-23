Hay ocasiones en que la fama y el dinero que implica el ser futbolista profesional se vuelve un problema para los jugadores que no logran saber lidiar con esos cambios en sus vidas, por lo que tras el retiro de las canchas no tienen estabilidad económica, por lo que cometen algunas equivocaciones después de colgar los tachones.

Tal es el caso de Luis Alonso Sandoval, canterano del chiverío que demostró su calidad desde su debut; sin embargo, no logró consolidarse en ninguno de los múltiples equipos en los que militó, siendo recordado por sus múltiples indisciplinas.

Sin embargo, el comunicador Ignacio Suárez, reveló algunos detalles del exfutbolista del Guadalajara, en donde ventiló que es acusado de un supuesto fraude contra exjugadores de las Águilas por quedarse con dos camionetas que serían el pago a los históricos azulcremas tras un partido en Estados Unidos.

“Este en la talacha empezó a tener problemas. En alguna ocasión, organizando partidos de leyendas de exjugadores de Guadalajara, América o Cruz Azul que van y juegan partidos amistosos, les dan una lana.

“En una de esas ocasiones, el Negro Sandoval se asoció con Mane Camacho, un empresario conocido que organiza este tipo de eventos. Cuando les dieron como pago por ese partido dos camionetas, se las quedó con él. Los tuvo que demandar, tuvo un problema fortísimo.

“Incluso Adrián Chávez (exportero del América), tuvo que hablar con el Negro Sandoval para decirle: ‘no seas cabrón, Negro. No le puedes hacer eso a alguien que nos da trabajo a los que vamos a jugar a Estados Unidos’“, explicó el Fantasma en su canal de YouTube.

¿Cómo es la relación de Luis Alonso Sandoval y Santiago Sandoval?

El Fantasma ventiló que la relación entre el exjugador y la nueva joya del Guadalajara es lejana, debido a que nunca respondió a sus obligaciones como padre, por lo que hasta la madre de Santi habría tenido que interponer una demanda por pensión alimenticia.

“Tiene muchos, muchos años de no ver a su padre porque nunca vio por él. Lo tuvieron que demandar por pensión alimenticia y cuando estaban a punto de llevarlo al juzgado para que platicara y mejor se fue a Estados Unidos a la talacha“, explicó el famoso comunicador.