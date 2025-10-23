Sin duda la jornada 14 del Apertura 2025 para Chivas no ha sido la mejor debido a que perdió ante Querétaro. Para las fuerzas básicas también fue una fecha para el olvido debido a que perdieron sus respectivos partidos ante la cantera de los Gallos Blancos, por lo que repasamos cómo marchan la Sub-21 y Sub-19 en la tabla de posiciones.

Querétaro 1-0 Chivas Sub-21

Con la presencia de Isaác Brizuela en la alineación titular, el equipo del Pepe Meléndez recibió un gol al minuto del partido y terminó perdiendo frente a Querétaro. Cabe destacar que el Guadalajara con Leonardo Torres como principal referente del equipo en el ataque insistió, pero la igualdad nunca llegó.

Chivas no pudo contra Querétaro en la Sub-21. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido ante los Gallos Blancos, el Rebaño Sagrado se mantiene en la undécima posición de la tabla general de posiciones con 20 puntos. El equipo rojiblanco se encuentra a dos puntos de Pumas que es último clasificado directo a la Liguilla del Apertura 2025.

Querétaro 2-1 Chivas Sub-19

El equipo de Benny Ferreyra no pudo tampoco marcar la diferencia ante Querétaro debido a que terminó perdiendo por 2-1. El elemento rojiblanco abrió el marcador con el tanto de Donovan Suárez, mientras que Juan Carlos Cruz anotó un doblete para darle la victoria a los Gallos Blancos.

Donovan Suárez marcó el único gol de Chivas ante Querétaro. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido ante Querétaro, el Rebaño Sagrado es décimo con 21 puntos en la tabla general de posiciones y se encuentra a tres unidades de Pumas que hoy es el último clasificado directo a la Liguilla.