Sin duda la jornada 14 del Apertura 2025 para Chivas no ha sido la mejor debido a que perdió ante Querétaro. Para las fuerzas básicas también fue una fecha para el olvido debido a que perdieron sus respectivos partidos ante la cantera de los Gallos Blancos, por lo que repasamos cómo marchan la Sub-21 y Sub-19 en la tabla de posiciones.
Querétaro 1-0 Chivas Sub-21
Con la presencia de Isaác Brizuela en la alineación titular, el equipo del Pepe Meléndez recibió un gol al minuto del partido y terminó perdiendo frente a Querétaro. Cabe destacar que el Guadalajara con Leonardo Torres como principal referente del equipo en el ataque insistió, pero la igualdad nunca llegó.
Tras lo sucedido ante los Gallos Blancos, el Rebaño Sagrado se mantiene en la undécima posición de la tabla general de posiciones con 20 puntos. El equipo rojiblanco se encuentra a dos puntos de Pumas que es último clasificado directo a la Liguilla del Apertura 2025.
Querétaro 2-1 Chivas Sub-19
El equipo de Benny Ferreyra no pudo tampoco marcar la diferencia ante Querétaro debido a que terminó perdiendo por 2-1. El elemento rojiblanco abrió el marcador con el tanto de Donovan Suárez, mientras que Juan Carlos Cruz anotó un doblete para darle la victoria a los Gallos Blancos.
Tras lo sucedido ante Querétaro, el Rebaño Sagrado es décimo con 21 puntos en la tabla general de posiciones y se encuentra a tres unidades de Pumas que hoy es el último clasificado directo a la Liguilla.