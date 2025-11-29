Chivas y América protagonizan la rivalidad más grande del futbol mexicano, pero más allá de lo deportivo, ambas instituciones se han distinguido históricamente por valores totalmente opuestos. Mientras el Rebaño Sagrado suele mantenerse alejado de las polémicas, las Águilas han estado involucradas en algunos de los escándalos más sonados del futbol nacional.

Y ahora parece haber surgido uno más. En la Final de Vuelta Sub-15 del Apertura 2025, América alineó a un jugador que había sido expulsado en la ida, algo que va en contra del reglamento, pues un futbolista suspendido no puede aparecer ni en la banca para el siguiente partido, mucho menos ingresar de cambio.

Gabriel Montes fue expulsado en la ida y jugó la vuelta.

Se trata de Gabriel Montes, quien, según la cédula arbitral disponible en la página oficial de la Liga MX, fue expulsado al minuto 89 del partido de ida. A pesar de ello, fue registrado como suplente y entró al minuto 55 en la vuelta, permaneciendo en la cancha hasta el final del duelo. Hasta el momento, no existe ninguna explicación oficial que justifique por qué se permitió esta alineación indebida.

Este hecho coincide con las recientes polémicas arbitrales en la Primera División. Si bien los silbantes se equivocaron en contra del América en la ida de los Cuartos de Final frente a Monterrey, la Comisión de Arbitraje suspendió a los árbitros involucrados, permitió que André Jardine criticara públicamente a los silbantes —algo que normalmente está prohibido— e incluso ofrecieron disculpas al club azulcrema, algo prácticamente inédito en la Liga MX.

La polémica en la Final Sub-15 podría quedar olvidada al ser de Fuerzas Básicas

Habrá que esperar alguna explicación sobre lo ocurrido en esta Final Sub-15, aunque al tratarse de una categoría menor y un evento con poca visibilidad, existe la posibilidad de que el caso termine pasando desapercibido y quede simplemente en el olvido.