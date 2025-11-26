Chivas Sub-15 dio este jueves el primer paso en la Gran Final de la categoría, empatando 0-0 ante el América en la cancha del Estadio Akron. El resultado deja todo abierto para la definición del título, en una serie que promete emociones fuertes en el partido de vuelta.

Desde el arranque del encuentro, el Rebaño Sagrado mostró personalidad y dominio, generando varias oportunidades claras frente al arco americanista. La jugada más peligrosa llegó en los pies de Dasael Padilla, quien estuvo muy cerca de marcar un golazo, pero la falta de puntería en esta jugada, y el guardameta rival en las posteriores, impidieron que el Guadalajara se fuera arriba en el marcador antes del descanso.

Para la segunda mitad, el duelo se volvió más cerrado. América logró equilibrar las acciones y el juego se trasladó al medio campo, donde hubo un constante intercambio de posesiones y pocos espacios, lo que redujo las oportunidades claras hasta el silbatazo final.

El equipo juvenil rojiblanco ha mostrado orden, carácter y un futbol propositivo durante toda la Liguilla, por lo que confiará en su estilo ofensivo para buscar el título en una cancha complicada, pero con la motivación al máximo para cerrar la obra en territorio rival.

¿Cuándo jugará Chivas Sub-15 la Final de Vuelta contra el América?

Con el empate en la ida, Chivas deberá definir la serie este sábado 29 de noviembre cuando visite las instalaciones de Coapa, donde se disputará el título de la Liga MX Sub-15 a partir de las 11:30 AM. No hay criterios de desempate adicionales: solo importan los goles, por lo que el Guadalajara está obligado a ganar para coronarse.