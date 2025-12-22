Las Chivas de Guadalajara continúan con su reestructuración de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, y no sólo en el primer equipo. Las Fuerzas Básicas también atraviesan un momento de cambios, ascensos y jugadores que no entran en planes. En ese aspecto, se acaba de confirmar la salida del joven atacante Víctor García, quien se marcha al Necaxa.

El atacante había llegado al Rebaño con edad de 15 años y supo ser campeón con la categoría Sub-18 que dirigía Sergio Pinto, además de también ganar el título con la Sub-16. “Dinamita” -así lo apodan- era uno de los talentos más avanzados de su generación, a tal punto de que en el último torneo, con 18 años, sumó minutos con la Sub-21 de Pepe Meléndez.

Víctor García se desempeña como extremo por ambas bandas, pero deja Chivas para sumarse al Necaxa (Imago7)

El periodista Yeudiel Pacheco de Fox Sports, especializado en la cobertura de Fuerzas Básicas, dio a conocer que Víctor García abandona el Rebaño para sumarse a Necaxa, aparentemente en venta definitiva, pues probablemente no entró en planes y se decidió su salida.

Así se despidió Víctor García el Guadalajara

A su vez, el jugador también se despidió del Guadalajara con una emotiva publicación en redes sociales.

“Se cierra una de las mejores etapas de mi vida.

Hoy me voy con el orgullo de haber defendido estos colores y de haber sido parte de un grupo que siempre dejó todo en la cancha. Me llevo aprendizajes profundos, amistades que durarán para siempre, compañeros increíbles y un equipo de trabajo que me impulsó día a día a crecer.

El fútbol me ha dado disciplina, resiliencia, humildad, mentalidad competitiva, capacidad de adaptación y liderazgo. Cada entrenamiento, cada reto y cada victoria me formaron no solo como jugador, sino también como persona.

Hoy toca conocer nuevos horizontes, pero me voy agradecido con cada compañero, cuerpo técnico y staff por la confianza y el apoyo. Me llevo bases sólidas y valores firmes, y eso es gracias a la gran cantera que es Chivas.

Esto no es un adiós, es un hasta luego. Chivas no se olvida, se lleva en el corazón. Rebaño Sagrado”.