Chivas se alista de la mejor manera posible para el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX tras cerrar la pretemporada con una victoria. Por otro lado, de cara al debut ante Pachuca revelan que no sería extraño que Gabriel Milito decidiera no utilizar a Armando González como titular y poner de inicio a Ángel Sepúlveda.

Una de las grandes noticias que recibió el Guadalajara en el 2025 fue haber encontrado a su nueve goleador del Rebaño Sagrado. La Hormiga en el Apertura 2025 logró consagrarse campeón de goleo con 12 anotaciones.

Sin embargo, Armando González no pudo estar ante Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla y recién regresó a tener minutos ante Atlas en la Semifinal de la Copa Pacífica. Tras no sumar minutos ante Leones Negros César Huerta señaló que no sería extraño que Gabriel Milito lo convoque, pero que sea suplente.

Armando González no sería titular ante Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hoy que no si no hubo chance de ver a Armando González desde el inicio. Significa que físicamente todavía no está al 100% y esto quiere decir muchachos que hay altas probabilidades, ya veremos cómo evoluciona en la semana, pero conociendo a Milito cómo es y cómo respeta el trabajo de las pretemporadas y cómo cuida los jugadores en el tema de salud, en el tema tema físico que es altamente probable que la temporada la comencemos con Ángel Sepúlveda. Altamente probable. Ya lo veremos a lo largo de la semana, pero es muy probable y estás muchachos son las sensaciones que me ha dejado a mí el encuentro ya leeremos ahorita las sensaciones que tengan ustedes de este partido”, explicó el periodista de Diario As en su canal de YouTube el domingo por la noche.

¿Cómo formaría Chivas ante Pachuca?

Teniendo en cuenta cómo jugó Chivas ante Irapuato y Atlas no sería extraño imaginar que Gabriel Milito pare ante Pachuca a este equipo: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Ángel Sepúlveda.