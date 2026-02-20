Desde hace ya algunas temporadas, la Cantera Rojiblanca es parte fundamental del proyecto deportivo del Club Deportivo Guadalajara, algo que quedó demostrado en la rapidez con la que Chivas cumplió con la Regla de Menores en el Clausura 2026 de la Liga MX. La confianza en los juveniles ha sido un rasgo característico del modelo que intenta llevarse a cabo en Verde Valle.

Más allá de cambios en la estructura deportiva y de los distintos entrenadores que pasaron por el banquillo rojiblanco, Chivas ha sido un ejemplo dentro de la Liga MX en lo que refiere a oportunidades para los jugadores jóvenes. Desde la llegada de Veljko Paunovic hacia fines de 2022, y hasta el día de la fecha, distintos canteranos han tenido la oportunidad de estrenarse como profesionales con el Rebaño.

Tala Rangel no tardó en consolidarse como portero titular de Chivas y aspirante a la titularidad en la Selección Mexicana (Imago7)

Uno de los más emblemáticos es Raúl Rangel, quien hoy en día es considerado como el mejor portero mexicano y quien ocuparía el arco del Tri en su debut mundialista frente a Sudáfrica en junio. También con Paunovic, otros que debutaron fueron Raúl Martínez, Yael Padilla y Jesús Brígido.

Más adelante llegó el turno de Fernando Gago, quien también dio muchas oportunidades a los jóvenes: bajo su gestión debutaron Mateo Chávez -vendido al AZ Alkmaar-, Gael García, Leonardo Sepúlveda y nada menos que Armando González, el goleador mexicano por excelencia en la actualidad, y por quien se acaba de rechazar una oferta de 20 millones de dólares proveniente desde el CSKA Moscú.

Por su parte, Óscar García Junyent tuvo un paso poco feliz por Guadalajara, pero alcanzó a promover una buena cantidad de canteranos: Teun Wilke, Miguel Gómez, Hugo Camberos, Diego Ochoa, Eduardo García y Daniel Flores, mientras que posterior a su salida, Diego Delgadillo alcanzó a tener minutos con Gerardo Espinoza como estratega.

En este nuevo ciclo de Gabriel Milito, además de consolidarse varios juveniles e integrarse de buena manera con fichajes de calidad, también se han estrenado Santiago Sandoval, Samir Inda y recientemente Ángel Chávez, alcanzando un total de 18 debuts desde 2023 en adelante.

Los 18 debutantes en Chivas desde 2023

Raúl Rangel

Raúl Martínez

Yael Padilla

Jesús Brigido

Mateo Chávez

Armando González

Gael García

Leonardo Sepúlveda

Teun Wilke

Miguel Gómez

Hugo Camberos

Diego Ochoa

Eduardo García

Daniel Flores

Diego Delgadillo

Sebastián Sandoval

Samir Inda

Ángel Chávez

Chivas presume el buen andar del Tapatío

Por otro lado, como si fuera poco, el Guadalajara presumió recientemente del buen andar que trae el Tapatío dirigido por Pepe Meléndez en la Liga de Expansión MX. El Filial rojiblanco es líder con cuatro victorias, un empate y una derrota, además de haber marcado tres o más goles en sus últimas tres presentaciones, señal del buen momento futbolístico y de confianza que se respira en la cantera rojiblanca.