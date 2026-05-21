La eliminación de Chivas de Guadalajara en las semifinales del Clausura 2026 dejó un cierre doloroso para el equipo de Gabriel Milito, pero también abrió espacio para un reconocimiento externo que vale mucho en el entorno rojiblanco. En LA mesa de Futbol Picante, Ricardo Peláez puso sobre la mesa el contexto más duro de la Liguilla: el Rebaño perdió a cinco seleccionados por la convocatoria de Javier Aguirre y aun así llegó hasta semifinales, algo que muy pocos equipos habrían resistido en esas condiciones.

El ex directivo lanzó la pregunta de forma directa: “A Chivas le quitaron cinco seleccionados, si se los hubieran quitado a Pumas o a Cruz Azul, ¿hubieran hecho lo que hizo Chivas llegando hasta semifinales?”. Tanto Óscar Pérez como Miguel España, ambos con pasado mundialista y referentes de la Máquina y los Felinos, coincidieron en que no. Esa respuesta refuerza la idea de que el Guadalajara sí firmó una campaña de mucho mérito, más allá de haberse quedado a un paso de la final.

El Conejo Pérez incluso remató la idea con una frase de respaldo total hacia lo hecho por el Rebaño: “Sí, por supuesto, hay que aplaudir. Siempre es bueno que Guadalajara ande bien. Viste la Liga, puros mexicanos y ayuda a la Selección, así que creo que es bueno”, opinó el exportero con larga trayectoria en la Liga MX y la Selección Mexicana.

La lectura para Chivas es clara: incluso desde una mesa crítica y ajena al club, el torneo rojiblanco fue visto como una campaña digna de aplauso. El equipo de Milito compitió en Liguilla con cinco bajas de selección y una estructura muy joven, y aun así se instaló entre los cuatro mejores del país, algo que terminó generando respeto incluso en voces históricamente ligadas a otros equipos.

La campaña del Guadalajara en el Clausura 2026