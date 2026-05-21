Chivas sigue analizando opciones para reforzar el plantel de Gabriel Milito rumbo al Apertura 2026, y uno de los nombres que más ha llamado la atención en las últimas semanas es el de Denzell García. El mediocampista defensivo de FC Juárez encaja perfectamente en el estilo del técnico argentino gracias a sus capacidades de anticipación y recuperación de balón, pero también por su gran conducción, misma que le permite romper líneas y sumarse constantemente al ataque.

Denzell García encaja bien en el esquema de Gabriel Milito.

Sin embargo, en Juárez tienen muy claro el talento que posee el futbolista y no piensan dejarlo salir fácilmente. Según información del periodista especializado en Chivas Jesús Bernal, los Bravos tienen tasado a Denzell García en alrededor de 10 millones de dólares, una cifra bastante elevada para el mercado mexicano. Y ahora, todo indica que el conjunto fronterizo habría dado un paso más para asegurar que cualquier club interesado pague una cantidad importante por él.

De acuerdo con información publicada por el periodista de Récord René Tovar, FC Juárez y Denzell García habrían llegado a un acuerdo para renovar su contrato hasta el año 2029. Aunque a primera vista podría parecer un movimiento para impedir su salida, en realidad la intención sería “blindarlo” y mantener el control de una futura venta, ya sea hacia otro equipo de la Liga MX o incluso al futbol extranjero, pero siempre bajo las condiciones económicas que Bravos considere adecuadas.

De hecho, este tipo de movimientos son cada vez más comunes en el futbol mexicano. Un ejemplo reciente lo encontramos en el propio Guadalajara, que renovó hace poco el contrato de Armando González con la intención de proteger su valor de mercado ante un posible interés desde Europa. Además del aumento salarial por su gran rendimiento, la idea del Club fue asegurarse de que cualquier salida futura deje una cantidad acorde al potencial que consideran que tiene el delantero rojiblanco.

¿Cómo encaja Denzell García en el esquema de Gabriel Milito?

Denzell García reúne varias de las características que Gabriel Milito exige prácticamente en todas las posiciones del campo. El mediocampista destaca por su excelente conducción de balón, su capacidad para filtrar pases que rompen líneas rivales y una visión de juego muy interesante para iniciar ataques desde atrás. Además, en su rol específico como contención, podría convertirse en el relevo natural de Fernando González, gracias a su agresividad para recuperar balones y a la condición física que le permite mantener intensidad durante los 90 minutos.