El mediocampista de 30 años mostró un gran rendimiento en la Liguilla, haciéndose cargo del futbol del equipo y jugando con mucha personalidad.

La Liguilla del futbol mexicano se acabó antes de lo esperado para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado realizó una gran fase regular y se quedó a las puertas de la gran final tras perder ante Cruz Azul en semifinales. La eliminación dejó muchas reflexiones y polémicas, pero lo que no está en discusión es el nivelazo que demostró Omar Govea en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El mediocampista de 30 años dio un paso al frente y asumió su rol de líder en un contexto donde el Rebaño afrontó las bajas de sus seleccionados. Govea lideró la zona media y además destacó con una asistencia para Ricardo Marín en la Ida contra Tigres, otra para Santiago Sandoval en la vuelta y un golazo desde la frontal contra Cruz Azul en semifinales.

El ex futbolista de Rayados de Monterrey fue, junto a Santiago Sandoval y Diego Campillo, uno de los futbolistas que más elogios despertó entre la afición rojiblanca. A tal punto de que muchos se atravieron a pedir a Omar Govea como nuevo capitán del Guadalajara, o lo llamaron “el capitán sin gafete”. De momento, los capitanes del Rebaño son Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado.

Govea es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla rojiblanca y además fue uno de los que mejor asimiló la propuesta futbolística de Gabriel Milito, la cual se basa en mucha posesión de balón y capacidad técnica e interpretación del juego, algo en que lo que el mediocampista se destaca.

El mensaje de Omar Govea tras la eliminación de Chivas

Tras la dura derrota contra Cruz Azul en semifinales, Omar Govea se expresó en sus redes sociales, donde envió un mensaje a todo Guadalajara: “Gracias mi gente! Sigamos JUNTOS, afición, directiva y jugadores hasta conseguirlo”.