Tras la eliminación en semifinales del Clausura 2026, repasamos hasta cuándo tiene contrato el técnico argentino y los detalles de su vínculo con el Rebaño.

La eliminación del Club Deportivo Guadalajara en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX marcó el cierre del segundo torneo de Gabriel Milito al frente del equipo. Tras quedar fuera de la pelea por el título, la plantilla rojiblanca rompió filas para iniciar su periodo vacacional y reportará nuevamente a mediados de junio con la intención de comenzar la preparación rumbo al Apertura 2026.

En medio de los lamentos y las ganas de volver a intentarlo en el próximo torneo, vale recordar que el contrato de Gabriel Milito con Chivas tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2027. Es decir, el entrenador argentino todavía tiene por delante toda la temporada 2026-27 bajo vínculo con el Guadalajara, es decir dos torneos de Liga MX.

Milito llegó hasta cuartos de final y semifinales en sus primeros dos torneos al frente de Chivas (Imago7)

Además, distintos reportes señalan que el acuerdo firmado entre ambas partes contempla una cláusula para extender el contrato por un año más, lo que podría llevar su continuidad hasta mediados de 2028. Hasta el momento, no se ha informado públicamente que dicha extensión dependa de objetivos deportivos o condiciones automáticas específicas.

La continuidad de Milito nunca pareció estuvo en duda durante el semestre. Más allá de la eliminación, el técnico argentino logró devolverle una identidad futbolística al equipo, con una propuesta ofensiva, valiente y protagonista, apostando además por la cantera rojiblanca y sosteniendo una idea reconocible tanto de local como de visitante. Incluso en la Liguilla, Chivas consiguió mantener su competitividad pese a las ausencias de los futbolistas convocados a la Selección Mexicana.

La millonaria cláusula de Gabriel Milito

Además, uno de los aspectos que la directiva también cuidó es la cláusula de rescisión del entrenador argentino. Tiempo atrás, el periodista Erick López reveló que Gabriel Milito cuenta con una cláusula cercana a los 8 millones de dólares, información que tomó fuerza cuando el nombre del técnico apareció entre los posibles candidatos de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. La cifra contrasta con lo ocurrido anteriormente con Fernando Gago y refleja la intención del Rebaño de blindar su proyecto deportivo a largo plazo.

Los números de Gabriel Milito en Chivas