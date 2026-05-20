En el Guadalajara ya tendrían definido un plan inicial con los 4 jugadores que regresarán al redil para el próximo torneo.

Es un hecho, Gabriel Milito contará con más opciones de jugadores para el Apertura 2026 debido al inminente regreso de cuatro elementos que se encontraban prestados en otros clubes, pero que pertenecen a Chivas.

El Guadalajara contará con los regresos de Diego Ochoa, Luis Rey, Fidel Barajas y Teun Wilke, quienes estaban cedidos en otras instituciones, por lo que la directiva ha trazado un plan inicial con cada uno de estos elementos, aunque falta la aprobación del entrenador argentino.

Según reveló el comunicador de As México, César Huerta, el plan de los dirigentes rojiblancos es que todos los elementos estén a prueba y sea Gaby Milito el que decida si se mantienen o si se les busca acomodo nuevamente en otro equipo.

Sin embargo, el comunicador dejó en claro que Luis Rey y Diego Ochoa serían los futbolistas con más probabilidades de quedarse en el Rebaño, debido a que podrían suscitarse salidas en el esquema defensivo con jugadores como Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias.

“Hay un plan inicial, hay una idea en el horizonte que alcanza a vislumbrar la dirigencia, pero todo dependerá de Gabriel Milito (…) La directiva tiene previsto que Luis Rey y Diego Ochoa tienen un poco más de posibilidades. Se cree más probable que ambos centrales tengan más oportunidades de quedarse.

“Fidel Barajas es un jugador por fuera, es un extremo. Tampoco le veo mucha posibilidad que pueda quedarse un tipo que juega una posición que no maneja el esquema de Gabriel Milito.

“El caso de Teun Wilke es muy peculiar. Si llega a irse la Hormiga, pensaría que Wilke tendría amplias posibilidades de quedarse en el Guadalajara, pero si no se va la Hormiga, dependerá de Gabriel Milito decidir si le gusta más que Sergio Aguayo“, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

Tres jugadores estaban prestados con opción a compra

La realidad es que el Guadalajara no tiene muy bien considerados a estos futbolistas, por lo que al realizar los préstamos correspondientes, la directiva envió a Diego Ochoa, Fidel Barajas y Luis Rey con opción de compra, mientras que a Teun Wilke sí querían asegurarse de que regresara al redil.