Este miércoles no es uno más para Chivas debido a que Gabriel Milito ya sabe las bajas que tendrá por la convocatoria a la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026. Para el juego contra Tigres es un hecho que no podrá contar siete jugadores debido a que también se confirmó las lesiones de Daniel Aguirre y José Castillo.

En medio de este contexto, Richard Ledezma dejó un mensaje luego de que se haya confirmado que de momento no irá a la próxima Copa del Mundo. Por otro lado, el mercado de pases vuelve a golpear a la puerta del conjunto rojiblanco porque se confirmó que se dará el regreso de Fidel Barajas tras estar con Atlético de San Luis.

Cinco jugadores de Chivas al Mundial 2026

Luego de varias idas y vueltas Javier Aguirre confirmó que para la Liguilla del Clausura 2026 Chivas no podrá contar con cinco de sus jugadores porque se van a preparar para disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Ellos son Armando González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Luis Romo y Raúl Rangel.

Richard Ledezma habló tras no ser convocado a la Selección Mexicana

Una de las grandes ausencias en la lista de convocados de Javier Aguirre es la ausencia de Richard Ledezma, quien se encuentra en un mejor nivel que Julián Araujo y Jorge Sánchez. Tras conocerse la noticia rompió el silencio en diálogos con The Associated Press. “Es una situación de ganar-ganar, el ir a un Mundial es un sueño mío, pero también lo es ganar un campeonato nacional con Chivas”, comentó.

Fidel Barajas vuelve a Chivas

De cara al Apertura 2026 es un hecho que Gabriel Milito contará con dos refuerzos: Luis Rey y Diego Ochoa. Mientras se viven horas importantes con la preparación para la Liguilla se destapó el regreso de Fidel Barajas quien no entraría en planes de Atlético de San Luis.

Daniel Aguirre y José Castillo serían baja ante Tigres

En el medio de este contexto se destapó que Chivas tendrá finalmente dos bajas por lesión para enfrentar a Tigres por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Alex Ramírez reveló en redes sociales que Daniel Aguirre tiene al menos un mes de recuperación, mientras que Jesús Hernández reveló que el Guadalajara no podrá contar con José Castillo.

Armando González reveló en liga de Europa quiere jugar

Como se sabe, es un hecho que Armando González va a jugar en Europa en la próxima temporada y en diálogos con Cancha reveló en qué liga quiere jugar. “La verdad es que sí tengo mucho anhelo de jugar en la Premier League; creo que es la mejor liga del mundo. La española también es muy buena, pero donde se me necesite y donde esté la oportunidad, yo, con mucho gusto y entusiasmo, iría a jugar”, comentó.