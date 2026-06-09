La BBC destacó el talento de Armando González y Brian Gutiérrez de cara a la Copa del Mundo 2026.

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ha comenzado y los reflectores internacionales ya apuntan hacia algunas de las jóvenes figuras que podrían marcar diferencia.

En ese sentido, BBC Sport publicó una lista con los 20 futbolistas a seguir durante la justa mundialista, donde aparecen tres mexicanos. Entre ellos destacan los jugadores del Club Deportivo Guadalajara, Armando González y Brian Gutiérrez.

La “Hormiga” fue ubicado en la décima posición del listado, consolidándose como uno de los talentos nacionales con mayor expectativa rumbo a la Copa del Mundo.

El periodista John Murray resaltó sus cualidades: “Dicen que tiene algo de Javier ‘Chicharito’ Hernández y sin duda habrá aprendido del exdelantero del Manchester United y del West Ham, que regresó a Guadalajara para terminar su carrera como jugador justo cuando González estaba madurando”.

Armando González es el décimo jugador a seguir en la Copa del Mundo.

Respecto a Brian Gutiérrez apareció en el puesto 17 de la clasificación, luego de ganarse un lugar importante dentro del esquema de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

“Ha participado en siete de los ocho partidos de México en 2026, destacando como una pieza clave en una formación 4-1-4-1, y podría entusiasmar mucho a la afición local“, mencionó el periodista Jonathan Pearce.

Brian Gutiérrez aparece en el lugar 17.

Cabe mencionar que Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana, también fue considerado en la lista, ubicándose en la segunda posición, solo por debajo de Yan Diomande de Costa de Marfil.

¿Quiénes son los 20 jugadores a seguir en la Copa del Mundo?