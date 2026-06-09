Javier Aguirre ya tendría definida gran parte de la alineación para enfrentar a Sudáfrica, donde varios elementos del Rebaño Sagrado aparecen

La Selección Mexicanase encuentra a unos días de poner en marcha su participación en la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural. A medida que se acerca el compromiso, comienzan a surgir versiones sobre la alineación que utilizaría Javier Aguirre para buscar los primeros tres puntos del certamen en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con David Medrano, el once estaría conformado por Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez o Israel Reyes en la lateral derecha; César Montes y Johan Vásquez como centrales; Jesús Gallardo por la izquierda.

Mientras tanto, Erik Lira y Álvaro Fidalgo en el mediocampo; Brian Gutiérrez o Gilberto Mora como volante ofensivo; Roberto Alvarado por un costado, Julián Quiñones por el otro y Raúl Jiménez en el ataque.

Señalar que uno de los aspectos que más llama la atención de esta posible formación es la presencia de futbolistas del Club Deportivo Guadalajara, empezando por Raúl Rangel, luego Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez en caso de que Javier Aguirre se incline por él.

Fecha, hora y dónde ver el debut de México en el Mundial 2026

El representativo azteca hará su presentación en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica, en un duelo que se celebrará en el Estadio Ciudad de México.

Cabe mencionar que las acciones comenzarán a las 13:00 horas, tiempo del centro del país, y la transmisión estará disponible por las pantallas de TUDN y Azteca Deportes.