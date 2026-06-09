Raúl Rangel vive uno de los mejores momentos de su carrera, pero para Jorge Campos la experiencia y trayectoria de Memo Ochoa marcan la diferencia.

Jorge Campos dejó clara su postura sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Durante una entrevista con FOX Sports, el histórico guardameta mexicano expresó su deseo de ver a Guillermo Ochoa defendiendo el arco TRI en la justa mundialista que se disputará en territorio nacional, por encima de otras opciones como Raúl Rangel.

En medio del debate sobre quién debe ser el portero titular del representativo azteca, el ahora analista destacó la importancia de pensar primero en el beneficio colectivo y respaldó las decisiones que pueda tomar Javier Aguirre.

“Siempre hay que pensar en el equipo, Javier lo sabe, y lo más importante es ganar. En cuanto se haya ganado, ese es el momento para Memo, yo creo que se lo merece“, mencionó.

Además, Jorge Campos señaló que espera que Memo Ochoa tenga la oportunidad de disputar una nueva Copa del Mundo, especialmente porque el certamen se celebrará en casa.

¿Cuándo es el partido de México contra Sudáfrica?

Cabe mencionar que la Selección Mexicana debutará en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN y Azteca Deportes.