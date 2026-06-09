Memo Ochoa y Raúl Rangel protagonizan uno de los debates más intensos en la Selección Mexicana y Moisés Muñoz ya tomó partido.

Moisés Muñoz tomó postura en uno de los debates más importantes de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 y es sobre la titularidad en la portería.

Durante una entrevista con TVC Deportes, el exguardameta fue cuestionado sobre quién debería defender el arco del representativo azteca entre Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

Sin dudarlo, Moisés Muñoz se inclinó por el actual arquero del Club Deportivo Guadalajara, al considerar que su rendimiento reciente lo ha convertido en el principal candidato para asumir la responsabilidad bajo los tres postes.

“Yo creo que el que se lo tiene bien ganado es el Tala Rangel y yo creo que Javier Aguirre así lo ve. Seguramente él estará en la portería de México en este próximo Mundial”, mencionó.

Las palabras de Moisés Muñoz representan un importante respaldo para Raúl Rangel, quien ha logrado consolidarse en el último año futbolístico bajo el mando de Gabriel Milito.

Mientras tanto, Guillermo Ochoa continúa siendo una alternativa de experiencia para el TRI, aunque el debate sobre quién debe ser el guardameta titular sigue abierto a unos días de iniciar la Copa del Mundo.

¿Cuándo es el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El TRI debutará en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario que anteriormente llevaba el nombre de Estadio Azteca.

Cabe mencionar que dicho compromiso está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro del país, con transmisión por TUDN y Azteca Deportes.