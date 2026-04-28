La Selección Mexicana reveló su lista preliminar de jugadores de la Liga MX rumbo al Mundial 2026, en la que destacan cinco futbolistas del Club Deportivo Guadalajara.

La convocatoria de Javier Aguirre está conformada por 20 jugadores, y entre ellos sobresalen los rojiblancos Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González por lo que Gabriel Milito no podrá disponer de ellos para la Liguilla.

Aunque se trata de una lista preliminar, los futbolistas de Chivas tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo, ya que se estableció que todo jugador cuyo club dispute la Liguilla del Torneo Clausura 2026 formará parte de la gran fiesta del futbol.

Cabe mencionar que el TRI iniciará su concentración el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en la cual el “Vasco” Aguirre trabajará únicamente con futbolistas de la Liga MX, mientras que los que militan en el Viejo Continente se integrarán de forma paulatina con fecha límite al 1 de junio.

Javier Aguirre convocó a varios jugadores como sparrings, quienes no serían convocados al Mundial

Cabe señalar que en la lista aparecen varios jugadores marcados con un asterisco, quienes fueron convocados para completar el plantel que entrenará en el CAR las próximas semanas, pero no están contemplados para jugar en la Copa del Mundo, sino que tienen potencial para ser parte de la Selección Mexicana el próximo ciclo mundialista.



