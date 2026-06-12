Armando González cumplió este jueves uno de los sueños más grandes que puede tener cualquier futbolista al debutar en una Copa del Mundo. El delantero de Chivas ingresó al terreno de juego al minuto 76 en sustitución de Raúl Jiménez durante la victoria de México sobre Sudáfrica, sorprendiendo a propios y extraños,d debido a que durante las últimas semanas diversos reportes aseguraban que la Hormiga tenía pocas posibilidades de sumar minutos en el torneo al estar considerada como la cuarta opción ofensiva para Javier Aguirre.

Sin embargo, el gran nivel que ha mostrado durante los últimos meses parece haber terminado por convencer al Vasco. Cuando Aguirre decidió enviarlo al campo en la recta final del encuentro, González vivió el momento más importante de su carrera deportiva, cumpliendo la meta que millones de futbolistas persiguen desde niños. De hecho, el propio atacante rojiblanco confesó después del partido que la emoción fue incluso mayor a la que sintió cuando debutó profesionalmente o cuando se convirtió en Campeón de Goleo.

“Creo que eso no lo sentí ni cuando debuté, ni cuando me convocaron, ni cuando fui Campeón de Goleo. Nada (se compara). Por un momento se me quedó la mente en blanco y empecé a correr pensando que tengo que estar listo para entrar. Es el día más feliz de mi vida futbolística“, respondió al ser cuestionado sobre cómo se sintió cuando supo que iba a ingresar al terreno de juego.

Además, González también fue cuestionado sobre la poca actividad que tuvo durante los partidos amistosos previos al Mundial. Lejos de mostrarse frustrado, el delantero volvió a demostrar la fortaleza mental que lo ha caracterizado durante toda su carrera. La Hormiga explicó que nunca dejó de trabajar y que entendía perfectamente que debía mantenerse preparado para responder cuando Javier Aguirre lo necesitara, una postura que ha sido clave en su crecimiento como futbolista.

Con esta actuación, queda claro que el futuro inmediato de Armando González en el Mundial dependerá tanto de sus propias actuaciones como de las decisiones de Javier Aguirre. Lo que nadie puede discutir es que llega como el delantero mexicano con mejor momento futbolístico de los cuatro convocados. Sus credenciales hablan por sí solas: un campeonato de goleo, un subcampeonato de goleo y una capacidad para encontrar la portería rival que ha quedado demostrada durante toda la temporada 2025/2026.

Armando González sueña con que su primer gol en Mundiales sea en el Estadio Akron

La siguiente parada de la Selección Mexicana será en el Estadio Akron para enfrentar a Corea del Sur, un escenario que representa algo muy especial para el delantero rojiblanco. La ilusión de Armando González ahora es marcar su primer gol mundialista en la cancha que considera su casa, un sueño que podría convertirse en realidad frente a miles de aficionados que lo han acompañado desde sus primeros pasos en Chivas. Incluso durante las entrevistas posteriores al partido, algunos periodistas le recordaron entre bromas que “si mete gol en el Guadalajara, se va a caer el estadio”, reflejando la enorme expectativa que existe alrededor de la Hormiga en esta Copa del Mundo.