La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por marcador de 2-0 a Sudáfrica, en un encuentro que dejó muy buenas sensaciones para el combinado nacional. Para la afición rojiblanca también fue un partido especial, pues Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado aparecieron como titulares, mientras que Armando González tuvo participación entrando desde la banca. El único convocado de Chivas que no vio actividad fue Luis Romo.

Raúl Rangel disputó los 90 minutos y volvió a demostrar por qué se ha ganado la confianza de Javier Aguirre. El arquero rojiblanco registró dos atajadas importantes y mostró seguridad en la salida con los pies, completando 26 de los 30 pases que intentó. Eso sí, no todo fue perfecto, pues una desconcentración al intentar controlar un balón sin demasiado peligro terminó generando una oportunidad para Sudáfrica, aunque afortunadamente para México la jugada no terminó en gol.

Por su parte, Brian Gutiérrez fue uno de los elementos más destacados del Tri durante gran parte del encuentro. El mediocampista rojiblanco disputó 66 minutos, completó 20 de 23 pases intentados y acertó uno de los dos centros que envió al área. Además, remató en cuatro ocasiones, siendo constantemente una amenaza para la defensa sudafricana. Sin embargo, también protagonizó una de las acciones más comentadas del partido al fallar una oportunidad clara frente a la portería, cuando parecía tener todo para marcar.

Roberto Alvarado fue, junto a Julián Quiñones, uno de los mejores jugadores del encuentro. El Piojo disputó los 90 minutos y tuvo una participación muy completa tanto en labores ofensivas como defensivas. Registró una asistencia, generó una ocasión clara de peligro, acertó dos de los cuatro centros que intentó y completó 32 de 35 pases. Además, provocó la expulsión de un futbolista sudafricano tras ganar un duelo dividido por el balón, consolidando una actuación que confirma el gran momento que atraviesa.

Armando González sorprendió siendo la segunda opción de cambio, contrario a los rumores

Contra todo pronóstico y desmintiendo parcialmente los rumores que lo colocaban como la cuarta opción en ataque, Armando González fue el segundo cambio ofensivo de Javier Aguirre. La Hormiga ingresó al minuto 76 en sustitución de Raúl Jiménez, aunque su margen de maniobra fue muy reducido debido a que el partido ya se encontraba muy trabado y con pocos espacios. El delantero rojiblanco apenas tocó el balón en cuatro ocasiones y completó un pase, por lo que prácticamente no tuvo oportunidades de mostrar las cualidades que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores goleadores mexicanos de la última temporada.