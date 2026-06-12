Roberto Alvarado es, probablemente, uno de los futbolistas más criticados tanto en Chivas como en la Selección Mexicana. Sin embargo, también es uno de los jugadores que más confianza generan en Gabriel Milito y Javier Aguirre debido a su capacidad para aportar en ambos lados de la cancha. El partido ante Sudáfrica volvió a demostrarlo, pues el Piojo fue determinante tanto en labores ofensivas como en el sacrificio defensivo que exige el sistema del Vasco.

Precisamente sobre este tema habló Javier Hernández, quien se encuentra cubriendo la Copa del Mundo como comentarista. El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana aprovechó el espacio para salir en defensa del atacante rojiblanco y explicar que muchas veces su trabajo pasa desapercibido porque las funciones que cumple con el Tri son distintas a las que realiza semana a semana con Chivas.

“Si el Piojo Alvarado no brilla como brilla en Chivas es porque las labores defensivas que le pide el Vasco a un jugador tan ofensivo como el Piojo son inmensas. Es un trabajo que no brilla, pero es fundamental y él siempre lo hace”, explicó Chicharito con esa intensidad que lo caracteriza.

Además del enorme desgaste físico que implica cumplir con esas responsabilidades defensivas, Hernández también destacó la calidad de la asistencia que Alvarado le puso a Raúl Jiménez. El exdelantero del Manchester United calificó la jugada como “medio gol” y aseguró que se trata de “uno de esos balones que como delantero quieres tener”, dejando claro que el futbolista rojiblanco no solo trabajó para recuperar balones, sino que también fue decisivo en la generación de peligro.

Los 90 minutos que disputó frente a Sudáfrica son una muestra más de la enorme confianza que tanto Javier Aguirre como Gabriel Milito tienen en él. Ambos entrenadores han dejado claro que consideran al Piojo un elemento indispensable por todo lo que aporta dentro del terreno de juego. Por ello, todo apunta a que seguirá siendo titular durante el resto del Mundial, especialmente en aquellos encuentros donde México necesite un futbolista capaz de colaborar en defensa sin perder presencia ofensiva.

Plataformas especializadas como Sofascore también resaltaron el partidazo de Roberto Alvarado

Más allá de las sensaciones, los datos también respaldan la gran actuación que tuvo Roberto Alvarado frente a Sudáfrica. El atacante rojiblanco registró una asistencia, generó otra ocasión clara de peligro, acertó dos de los cuatro centros que intentó y completó 32 de los 35 pases que realizó durante el encuentro. Gracias a ese rendimiento integral, la plataforma especializada Sofascore lo calificó como el segundo mejor jugador del partido, únicamente por detrás de Julián Quiñones, autor del primer gol de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.