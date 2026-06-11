El futbolista de las Chivas explicó cuáles son sus funciones para mandar a callar a sus detractores, pese a que tuvo un gran partido con el Tricolor.

Roberto Alvarado es uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre todo su proceso rumbo a este Mundial 2026, manteniéndolo como uno de los inamovibles en su esquema, aunque eso le ha ocasionado críticas al futbolista de Chivas.

La campaña mediática contra los jugadores del Guadalajara es evidente, por lo que se lanzan insultos y críticas al rendimiento de algunos elementos, principalmente contra el Piojo, por lo que el propio futbolista explicó cuáles son las funciones que le pide el Vasco.

“Junto con el cuerpo técnico tratan de quizás conmigo formar esa línea de cinco, que yo ayude a defender un poco más. En este caso, hoy a Israel Reyes. Es una ida y vuelta que hay que tener.

“A veces pienso que por el tema de estar defendiendo no te da muchas veces el llegar a profundidad y ser ofensivo, pero tratando de atacar y defender, de poder ayudar al grupo, de poder estar mejor cada día. En lo que pueda ayudar, voy a estar siempre para mis compañeros”, declaró el jugador del Guadalajara a TUDN.

¿Cuáles son las funciones del Piojo en Chivas?

Roberto Alvarado es el comodín de Gabriel Milito, ya que es el futbolista más plurifuncional que tiene el argentino, por lo que lo ha ubicado en diversas zonas del campo; sin embargo, en la mayoría de las ocasiones lo está empleando como un volante, para que juegue detrás del centro delantero.

La realidad es que el Piojo alcanzó su nivel más espectacular como extremo, jugando pegado a la banda derecha; sin embargo, el esquema de juego de Milito le impide desempeñarse en esa zona del campo.