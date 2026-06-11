Se reveló cómo se llevaron a cabo las negociaciones entre la directiva de Chivas y Santos Laguna para cerrar al segundo refuerzo.

La afición de Chivas se encuentra contenta debido a la llegada de Jordan Carrillo como segundo refuerzo del Rebaño para el Apertura 2026; sin embargo, siguen saliendo a la luz detalles de las negociaciones con Santos Laguna, las cuales habrían sido fugaces.

El comunicador Alejandro Ramírez destapó que el encargado de llevar a cabo las charlas con la directiva de los Guerreros fue Alejandro Manzo, quien aprovechó el encuentro con Alejandro Irarragorri, propietario de los albiverdes, en la ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana hace unos días.

Después de investigar detalles, el cuñado de Amaury Vergara y miembro importante en la estructura del Guadalajara, habría consultado con el presidente del club y con Gabriel Milito para definir si valdría la pena continuar con las negociaciones, en donde el entrenador argentino habría dado el visto bueno a su llegada.

“El pasado lunes, cuando se juntan y me había parecido ver a Alejandro Manzo cuando se abandera la Selección Mexicana de futbol en este acto protocolario de cara a la justa futbolera.

“Durante la reunión, Alejandro Manzo tiene a bien saludar a Alejandro Irarragorri, directo, no hubo intermediario ni agentes. Platican y Pumas, al no tener opción de adquisición de derechos, estaba fuera de la jugada (…) Le preguntó cuánto tenía de préstamo con Pumas, si tenían opción de compra, cuánto ganaba Carrillo. Y si Santos estaban en posibilidades de negociar.

“Le dio algunos números y algunos datos que se los comunicó a Amaury Vergara y lo aterrizan con el técnico Gabriel Milito en cuanto a las intenciones y les dijo: ‘traten de hacer lo posible. Me serviría mucho para darle fuera al proyecto'”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo reportaría Jordan Carrillo con Chivas?

Existen diversas versiones entre varios reporteros de la fuente; sin embargo, la mayoría coincide en que será hasta el próximo lunes cuando Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y el resto del plantel reporten a exámenes médicos y físicos para arrancar la pretemporada.