El comunicador destapó el plan de la directiva del Guadalajara con respecto a sus dos nuevos futbolistas.

Chivas ha sacudido el mercado de fichajes rumbo el Apertura 2026 debido a sus silenciosas y efectivas negociaciones para poder amarrar refuerzos de renombre como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda; sin embargo, una pregunta recurrente entre los aficionados es: ¿Por qué no los anuncian?

La realidad es que el Guadalajara no ha hecho oficial ninguna incorporación; sin embargo, ha trascendido en diversos medios que las negociaciones por ambos mediocampistas ha sido exitosa y estarían prácticamente cerradas.

Es por eso que el comunicador Rodrigo Camacho destapó el plan que tiene el chiverío y el motivo por el que no se han anunciado y se trataría de que esperan a que reporten a exámenes médicos y físicos con el resto del plantel para proceder a las firmas de sus respectivos contratos.

“Por ahora se tiene previsto que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda reporten con el resto del plantel a las pruebas médicas que inician el próximo 15 de junio. De ahí que Chivas aún no haya anunciado a sus dos refuerzos. Primero el protocolo y después se hace oficial”, explicó el comunicador en su cuenta de X.

¿Cuánto dinero ha gastado Chivas en los fichajes de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda?

Pese a que el mercado de transferencias recién comenzó en la Liga MX, el Guadalajara ya ha desembolsado cerca de 8 millones de dólares en las contrataciones de ambos mediocampistas, ya que según versiones extraoficiales Castañeda costó 3 millones más la carta de Yael Padilla, mientras que Jordan Carrillo costó 5 millones de dólares.