El delantero de Club Deportivo Guadalajara, Armando González, tiene claro que su carrera apunta más allá de la Liga MX. En una entrevista con CANCHA, el atacante de Chivas confesó que uno de sus grandes sueños es dar el salto al futbol europeo, una meta que alimenta con disciplina y constancia en cada entrenamiento.

“Cuando Dios quiera. Yo trabajo día a día para estar preparado para la oportunidad, y Dios sabe cuándo son las cosas, en sus momentos y sus tiempos. Entonces, si se da la oportunidad, estaré listo en cualquier momento“, mencionó.

Al ser cuestionado sobre qué destino le gustaría en el Viejo Continente, Armando González no dudó en señalar su preferencia: “La verdad es que sí tengo mucho anhelo de jugar en la Premier League; creo que es la mejor liga del mundo. La española también es muy buena, pero donde se me necesite y donde esté la oportunidad, yo, con mucho gusto y entusiasmo, iría a jugar”, comentó.

Armando González sueña con jugar en Europa.

Cabe mencionar que estas declaraciones reflejan no solo la ambición del futbolista, sino también su apertura a cualquier oportunidad que le permita crecer profesionalmente.

¿Qué jugadores han salido de Chivas rumbo a Europa?

A lo largo de su historia, el Club Deportivo Guadalajara ha sido una cantera importante de talento ofensivo que ha logrado dar el salto al futbol europeo, como Javier Hernández, quien brilló con el Manchester United, u Omar Bravo, que tuvo un paso por el Deportivo La Coruña. También José Juan Macías, quien militó en el Getafe, así como Carlos Vela al Arsenal, por mencionar algunos.