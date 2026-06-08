Chivas ya tendría avanzadas las negociaciones por Kevin Castañeda, pero existe un factor que mantiene en pausa su presentación.

Kevin Castañeda está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en jugador de Chivas de cara al Torneo Apertura 2026. Después de que la directiva del Club Deportivo Guadalajara alcanzara un acuerdo con Xolos de Tijuana para concretar la transferencia, el mediocampista se perfila para ser el primer refuerzo de Gabriel Milito para el siguien semestre.

Sin embargo, pese a que las negociaciones entre ambas instituciones ya quedaron resueltas, el anuncio oficial todavía no ha llegado. Esto ha generado dudas entre la afición rojiblanca, que esperaba ver al futbolista ya con la camisera del Rebaño Sagrado.

El periodista Jon Barbon fue quien aclaró la situación a través de sus redes sociales. De acuerdo con la información compartida por el comunicador, la operación se encuentra prácticamente cerrada y únicamente restan los exámenes médicos y físicos de rigor para completar el proceso previo a la firma definitiva.

Cabe mencionar que estos estudios forman parte del protocolo habitual en cualquier transferencia profesional, ya que permiten al club confirmar que el jugador se encuentra en óptimas condiciones para integrarse al plantel.

¿Cuál fue el acuerdo entre Chivas y Xolos por Kevin Castañeda?

De acuerdo con los reportes más recientes, Chivas desembolsará alrededor de tres millones de dólares para concretar la incorporación de Kevin Castañeda, y como parte del acuerdo con Xolos de Tijuana, el joven canterano Yael Padilla también entrará en la negociación.

No obstante, el Club Deportivo Guadalajara logró incluir una cláusula que le otorgaría prioridad para recuperar a Yaek Padilla en el futuro, una condición que fue considerada clave para cerrar la operación.