Durante los últimos mercados de fichajes, Chivas ha reforzado su plantel con futbolistas que no solo destacan por su calidad dentro de la cancha, sino también por el cariño que sienten por la institución desde pequeños. Uno de los casos más recientes es el de Kevin Castañeda, quien incluso compartió en sus redes sociales fotografías de su infancia vistiendo el jersey rojiblanco, dejando claro que llegar al Guadalajara significaba mucho más que un simple cambio de equipo.

Ahora, el propio mediocampista terminó con cualquier duda sobre esa historia. Castañeda reveló que tuvo la posibilidad de fichar por otros clubes para el Apertura 2026, pero cuando apareció la oportunidad de llegar a Chivas no lo pensó dos veces y decidió darle prioridad absoluta al equipo de sus amores, con el objetivo de cumplir el sueño que había tenido desde niño.

En una entrevista concedida a Telemundo, Kevin Castañeda confesó que su representante le informó que existían varios equipos interesados en contratarlo. Sin embargo, todo cambió cuando escuchó el nombre del Guadalajara. El futbolista explicó que inmediatamente le pidió a su agente dejar de lado las demás opciones para enfocarse únicamente en las negociaciones con Chivas, convencido de que esa era la oportunidad que llevaba esperando desde hace muchos años.

Además, Castañeda aseguró que aquella fotografía de su infancia con los colores rojiblancos representa una motivación muy especial. No solo fue un recuerdo que emocionó a la afición, sino también un recordatorio personal de todo el camino recorrido para cumplir ese sueño. Ahora, el mediocampista buscará triunfar con el Guadalajara, una actitud que los seguidores del Rebaño siempre esperan encontrar en quienes llegan a defender este escudo.

Si bien Kevin Castañeda se ha mostrado hasta ahora como un futbolista de perfil bajo y pocas palabras, será dentro del terreno de juego donde realmente deba demostrar todo lo que puede aportar. La afición rojiblanca espera ver al jugador que brilló con Xolos y que incluso llegó a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, pero también al futbolista comprometido que decidió apostar por Chivas cuando tuvo otras oportunidades sobre la mesa.

Kevin Castañeda apunta a ser titular en la Jornada 1 para el Chivas vs Toluca

Todo apunta a que Kevin Castañeda tendrá la oportunidad de debutar como titular desde la primera jornada del Apertura 2026. El mediocampista realizó toda la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito y participó en los dos partidos amistosos del Guadalajara, llegando en óptimas condiciones al inicio del torneo. Además, las bajas que presentará Chivas para enfrentar al Toluca aumentan todavía más sus posibilidades de aparecer en el once inicial. Ahora, dependerá de él aprovechar esa oportunidad para ganarse un lugar y no soltarlo, algo que varios futbolistas ya han conseguido bajo el mando del estratega argentino.