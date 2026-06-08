¿Llegarán más refuerzos? Jon Barbon reveló el plan que tiene Chivas para terminar de armar su plantilla.

Jon Barbon puso calma a las especulaciones sobre posibles refuerzos deChivas rumbo al Torneo Apertura 2026. A través de su cuenta de X, el periodista explicó que la directiva del Club Deportivo Guadalajara aún no tiene definidas las posiciones que buscará fortalecer, ya que el mercado de fichajes apenas comienza y el plantel todavía no está cerrado.

De acuerdo con la información compartida por el comunicador, incluso si se concretara la salida de alguno de los defensores centrales, como Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, el Rebaño Sagrado no tendría contemplada de momento la incorporación de otro zaguero.

Asimismo, destacó que los movimientos de la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, dependerán en gran medida de cómo se comporte el mercado en las próximas semanas.

En dicha publicación, Jon Barbon también recordó que Gabriel Milito ha manifestado que no considera necesario realizar una gran cantidad de fichajes para afrontar el próximo semestre.

Kevin Castañeda, la única alta de Chivas hasta el momento

Si bien no se ha hecho oficial su contratación, las negociaciones entre el Club Deportivo Guadalajara y Xolos de Tijuana están cerradas desde hace varios días y solo falta que Kevin Castañeda presente los éxámenes médicos y físicos de rigor para ahora sí presentarlo como su primer refuerzo rumbo al Torneo Apertura 2026.