En medio de su ascenso con Chivas, Santiago Sandoval aprovechó para agradecer a la persona que considera clave en su vida.

Santiago Sandoval se ha convertido en una de las grandes revelaciones de Chivas en los últimos meses, pero detrás de su crecimiento futbolístico existe una historia marcada por el esfuerzo y los sacrificios familiares.

En una entrevista con TVC Deportes, el joven delantero del Club Deportivo Guadalajara habló sobre lo que ha significado cargar con el apellido Sandoval, mismo que hizo conocido su padre, Luis Alonso “Negro” Sandoval.

El atacante del Rebaño Sagrado que llevar ese apellido no ha sido sencillo, ya que desde sus primeros pasos en las Fuerzas Básicas tuvo que enfrentar comentarios que atribuían sus oportunidades al legado de su padre.

“Para mí no ha sido fácil portar el apellido, con mi papá no me tocó convivir más que el primer año de mi vida, y siempre era como que en Básicas ‘el niño está en Básicas por su padre, que todo esto por su padre’, pero no saben la realidad”, mencionó.

Santiago Sandoval se rinde ante la mujer más importante de su vida

Lejos de señalar a la figura de su padre como el principal factor de su carrera, Santiago Sandoval destacó el papel fundamental que ha tenido su madre en su formación personal y profesional.

“A mí me tocó mucho esforzarme, más a mi mamá que estoy muy agradecido con ella, que sacó a cuatro hijos adelante y que gracias a ella yo estoy donde estoy“, finalizó.