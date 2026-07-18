El Cuate tuvo la primera de verdadero peligro para el Guadalajara contra los Diablos Rojos, pero su remate no se incrustó en la portería.

Chivas quiere comenzar el Apertura 2026 con una victoria que les permita iniciar en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga MX, en donde la primera jugada de verdadero peligro del Rebaño en el partido contra Toluca y del semestre, fue desperdiciada por Ángel Sepúlveda.

Pese a ser jornada 1 del torneo local, ambas instituciones intentaron sorprender con su mejor futbol, tratando de ofender el arco rival; sin embargo, quedó exhibido que la fortaleza de ambas instituciones recae en el medio campo, por lo que se fueron nulificando.

En una jugada en la que Kevin Castañeda rompió por el centro, encontró un espacio y mandó un pase preciso para que el Cuate llegara de frente y rematara de parte interna, buscando el segundo poste, pero la redonda pasó apenas a un costado de la portería escarlata.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Bravos de Juárez?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 19:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 15:07 horas.