El exdelantero del Guadalajara volvió a demostrar su respeto por la afición y la institución rojiblanca pese a la hostilidad recibida por los asistentes al Estadio Akron.

Alexis Vega se convirtió en uno de los “enemigos” de la afición debido a la forma en que salió de Chivas, explotando su mejor nivel en el Toluca; sin embargo, el delantero decidió ofrecerle disculpas a la afición tras anotarle un gol de penalti a lo ‘Panenka’.

Después de engañar al Tala Rangel y cobrar su disparo con suavidad al centro de la portería, el delantero de los Diablos Rojos corrió a la esquina y celebró con sus compañeros, aunque al separarse el grupo de futbolistas mexiquenses, Gru elevó las manos en señal de ofrecer disculpas a la afición.

Posteriormente, Vega se acercó directamente al portero Raúl Rangel para también extenderle sus disculpas por la manera en que cobró el disparo, recordando que existe buena relación por lo vivido en la Selección Mexicana.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Bravos de Juárez?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 19:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 15:07 horas.