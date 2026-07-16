En Chivas los objetivos son claros y ya no hay pretexto tras ver el armado del plantel. Ahora, la presión está en los jugadores.

Gabriel Milito está por cumplir un año al frente de Chivas y, aunque el título todavía no ha llegado, desde sus primeros partidos fue evidente el cambio que imprimió al equipo. El Guadalajara recuperó una identidad futbolística muy marcada, mostró una actitud mucho más competitiva y volvió a colocarse entre los protagonistas de la Liga MX, factores que hacen pensar que la obtención de un campeonato es cuestión de tiempo si el proyecto mantiene esta línea de crecimiento.

Ahora, el margen de error es mucho menor. Entre la exigencia impuesta por el estratega argentino y la calidad de los refuerzos que han llegado en los últimos mercados de fichajes, el Guadalajara cuenta con uno de los planteles más completos del futbol mexicano. Por ello, el equipo ya no tiene pretextos para competir seriamente por los campeonatos y la expectativa tanto dentro como fuera de Verde Valle es comenzar a levantar títulos desde esta misma temporada.

Esa mentalidad fue confirmada por el propio Kevin Castañeda, uno de los nuevos futbolistas rojiblancos. El mediocampista reveló que Gabriel Milito ha sido muy claro con los refuerzos desde su llegada: la obligación de Chivas es ser campeón. El entrenador les ha transmitido que el objetivo no es únicamente competir, sino pelear por cada uno de los torneos que disputará el club, especialmente en un ciclo donde el calendario estará lleno de retos importantes.

“El día 1 que llegué a Chivas es lo que me dijeron: “queremos ser campeones” y desde ahí empezó esa presión”, confesó el mediocampista rojiblanco.

El Guadalajara afrontará una temporada cargada de competencias. Además del Apertura 2026 y el Clausura 2027 de la Liga MX, el Rebaño disputará la Leagues Cup durante este semestre y, gracias a su clasificación, también jugará la Concacaf Champions Cup el próximo año. Este último torneo tendrá un valor especial, ya que representa la principal vía para obtener un boleto al Mundial de Clubes de 2029, uno de los grandes objetivos deportivos de la institución.

Encuesta ¿Cuál debe ser la prioridad en los títulos para Chivas? ¿Cuál debe ser la prioridad en los títulos para Chivas? La Liga MX para volver a ser los máximos ganadores Primero la Concacaf para ganar el boleto al Mundial Chivas debe ir por todos, no hay pretexto Ya votaron 2 hinchas

Además, la directiva busca que Chivas vuelva a convertirse en un protagonista habitual de los torneos internacionales. Históricamente, el Guadalajara ha tenido dificultades para trascender fuera de la Liga MX y únicamente presume dos títulos de la Concacaf Champions Cup, conquistados en 1962 y 2018. Esa es una situación que el club pretende cambiar en los próximos años, apostando por un proyecto que le permita competir de igual a igual con los mejores equipos del continente.

Chivas tiene la presión de ganar títulos de Liga MX para despegarse del Toluca y alcanzar al América

La conquista más reciente del Toluca incrementó todavía más la presión sobre el Guadalajara. Con ese campeonato, los Diablos Rojos alcanzaron a Chivas con 12 títulos de Liga MX, igualando al Rebaño como el segundo club más ganador del futbol mexicano. Por ello, para la directiva y el actual plantel es una prioridad volver a levantar el trofeo del torneo local, no solo para despegarse nuevamente de Toluca y de Cruz Azul, sus perseguidores más cercanos, sino también para acercarse al América y recuperar, en un futuro, el lugar como el máximo ganador de la Liga MX.