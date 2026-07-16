Roberto Alvarado fue uno de los grandes protagonistas de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026. El futbolista de Chivas firmó actuaciones de alto nivel y se consolidó como uno de los mejores elementos del Tricolor, por lo que ahora la afición rojiblanca espera con ilusión volver a verlo sobre el terreno de juego cuando el Guadalajara inicie su participación en el Apertura 2026.

El Piojo llegará a este nuevo torneo no solo con el prestigio que le dio su gran Mundial, en el que demostró ser determinante tanto en labores ofensivas como defensivas, sino también como uno de los referentes más importantes del actual proyecto de Chivas. A base de regularidad y rendimiento, el atacante se ha ganado un lugar privilegiado en la historia reciente del Guadalajara.

Roberto Alvarado es seguido por Brasil.

La temporada 2026/2027 encontrará a Roberto Alvarado con una marca que muy pocos futbolistas pueden presumir. El seleccionado mexicano es actualmente el jugador con más partidos disputados, más goles anotados y más asistencias registradas dentro del actual plantel rojiblanco, tres récords que reflejan la enorme importancia que ha tenido desde su llegada al club y que ahora buscará seguir aumentando durante el nuevo semestre.

Por si fuera poco, Alvarado también iniciará este nuevo ciclo mundialista con un logro histórico bajo el brazo. Gracias a las tres asistencias que repartió durante la Copa del Mundo 2026, el futbolista de Chivas se convirtió en el mexicano con más pases de gol en una misma edición del Mundial, una estadística que confirma el enorme impacto que tuvo en el camino del Tricolor dentro del torneo.

Desde la llegada de Gabriel Milito, Roberto Alvarado ha sido prácticamente un intocable en el once titular. El entrenador argentino solo ha prescindido de él cuando las lesiones se lo han impedido, confiando siempre en su capacidad para marcar diferencias. Sin embargo, el Apertura 2026 traerá una competencia mucho más fuerte, ya que las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda elevarán el nivel interno del plantel, obligando al Piojo a seguir demostrando por qué merece mantener su lugar en la alineación.

Roberto Alvarado podría perderse el inicio del Apertura 2026

Existe la posibilidad de que Roberto Alvarado no aparezca en el debut de Chivas frente al Toluca, y la razón está directamente relacionada con el enorme desgaste que sufrió durante el Mundial. El Piojo fue, por mucho, el futbolista de la Selección Mexicana con mayor carga física, al disputar como titular los cinco encuentros del torneo y acumular 430 de los 450 minutos posibles. Además, recorrió un total de 50.3 kilómetros a lo largo de la competencia, una cifra muy elevada que podría llevar a Gabriel Milito a darle descanso en la Jornada 1 pensando en el exigente calendario que Chivas afrontará entre la Liga MX y la Leagues Cup.